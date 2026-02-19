Omicidio a Orani Tonino Pireddu ucciso sotto casa | agguato nel centro del paese

Tonino Pireddu, un uomo di 38 anni, è stato ucciso in un agguato nel centro di Orani, nel Nuorese. La sparatoria è avvenuta sotto casa sua, mentre tornava a casa dopo aver lavorato come operaio. La vittima abitava in un quartiere dove tutti si conoscono e non ci sono stati precedenti di violenza. La polizia indaga per chiarire chi abbia aperto il fuoco e quale motivo ci sia dietro l’omicidio. La comunità si chiede cosa abbia portato a questa tragedia improvvisa.

Chi era Tonino Pireddu, l'uomo ucciso a Orani nel Nuorese. Aveva 38 anni, lavorava come operaio, conduceva una vita apparentemente ordinaria in un paese dove tutti si conoscono. Tonino Pireddu è stato assassinato nella tarda serata nel centro abitato di Orani, a pochi passi dalla sua abitazione, in Corso Italia. Un agguato rapido, chirurgico, consumato nel cuore del paese. Non in una periferia anonima, non in una zona isolata. Ma nel centro storico, dove le luci delle case si affacciano sulla strada e il rumore di uno sparo rimbalza sui muri di pietra. Pireddu era impiegato in una ditta attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti e, più recentemente, nell'installazione di sottoservizi. Nella serata di ieri, a Orani, in Sardegna, Tonino Pireddu, un operaio di 38 anni, è stato ucciso con diversi colpi di pistola in pieno centro. Omicidio nella notte a Orani: freddato sulla porta di casa. Tonino Pireddu, 38enne, è stato ucciso con un'arma da fuoco mentre stava rientrando in casa. Nessuna traccia dell'omicida che si è dileguato. Ieri sera Tonino Pireddu, operaio di 38 anni originario di Orani, è stato freddato a colpi d'arma da fuoco sull'uscio di casa. Secondo i carabinieri del comando provinciale di Nuoro, quello di Orani sarebbe un agguato in piena regola avvenuto nella parte alta di corso Italia, in pieno centro storico.