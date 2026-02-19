Oltre il silenzio | Avellino commemora le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata

A causa delle ferite profonde lasciate dalle foibe e dall’esodo giuliano-dalmata, Avellino ha deciso di ricordare le vittime con una cerimonia solenne. La Prefettura ha organizzato l’evento “Oltre il silenzio”, che si è svolto nel cuore della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. Durante la giornata sono stati deposti fiori e letti nomi di chi ha sofferto. La commemorazione si è tenuta in una piazza decorata con fotografie storiche e testimonianze dirette. La memoria di queste tragedie si mantiene viva anche oggi.

Se l'appuntamento era stato originariamente fissato per il 10 febbraio, gli eventi esterni, che ne hanno imposto il rinvio, non hanno impedito che questo momento di riflessione assumesse la sua piena valenza. Perché, neanche a dirlo, la memoria storica non conosce date prefissate: è la sostanza che si fa viva, e non la puntualità del calendario, a renderla potente e ineludibile. Il ricordo, dunque, si fa sentire a prescindere dalle circostanze, come un grido che attraversa il tempo, non soffocato né dalla distanza né dall'oblio. Con le parole, le giovani menti hanno cercato di colmare quel vuoto che, troppo spesso, rischia di restare impunito.