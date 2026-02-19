Olimpiadi Murada in finale della sprint di sci alpinismo Sfuma il sogno dell’Italcurling | eliminati dalla Svizzera – Il programma del 19 febbraio

Giulia Murada si è qualificata in finale nella gara sprint di sci alpinismo ai Giochi Olimpici, dopo aver passato il turno come lucky loser. La sua prestazione ha sorpreso molti, considerando le sfide della competizione. Tuttavia, l’Italcurling ha visto sfumare il sogno olimpico: la squadra italiana è stata eliminata dalla Svizzera. La giornata del 19 febbraio si è rivelata intensa, tra successi inaspettati e delusioni, mentre Murada si prepara a dare il massimo nella fase decisiva. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla finale di sci alpinismo.

Ci sarà anche Giulia Murada nella finale della gara sprint di sci alpinismo. L’azzurra si è qualificata come lucky loser, mentre è stata eliminata invece Alba De Silvestro. Murada è arrivata terza nella sua semifinale, dopo aver perso tempo nei cambi, ma viene ripescata come ultimo crono utile (3’12”43). Finisce con una sconfitta per 9-5 contro la Svizzera l’avventura dell’Italia maschile nel curling. Oggi pomeriggio le azzurre, già eliminate, sono impegnate per l’ultima partita con la Gran Bretagna, dopo aver costretto a una mano extra il Canada. Le medaglia da assegnare oggi. Sette medaglie d’oro da assegnare e il debutto dello scialpinismo: il programma del 19 febbraio delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina è ricco di appuntamenti da non perdere.🔗 Leggi su Open.online LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: Murada in finale col brivido nello sci alpinismoMurada ha conquistato la finale nello sci alpinismo, ma ha dovuto superare un momento di grande difficoltà. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: Murada ci prova per una medaglia nello sci alpinismoIl nome Murada è al centro delle competizioni di oggi, dopo aver tentato di conquistare una medaglia nello sci alpinismo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è Giulia Murada, la figlia d'arte che sogna una medaglia nello sci alpinismo a Milano Cortina; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 19 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina, gli azzurri del curling eliminati. Murada in finale della sprint di sci alpinismo; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi. Olimpiadi, Murada in finale della sprint di sci alpinismo. Sfuma il sogno dell’Italcurling: eliminati dalla Svizzera – Il programma del 19 febbraioOggi 7 medaglie da assegnare, debutta lo scialpinismo. Finali per l'hockey su ghiaccio maschile e femminile. In serata il pattinaggio artistico femminile L'articolo Olimpiadi, Murada in finale della s ... msn.com Live Olimpiadi: sci alpinismo, Murada in finale. L’Italia del curling maschile eliminataLa squadra italiana composta da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman si ferma nell'ultima sfida del round robin 9-5. Fuori anche Alba De Silvestro. Vittozzi e Ghiotto port ... sport.quotidiano.net In finale! Con qualche intoppo, Giulia Murada passa il turno da ripescata nella sprint dello scialpinismo: andrà a caccia della medaglia alle 13.55. Eliminata invece Alba de Silvestro con il quinto posto, ma brava! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCo x.com MILANO CORTINA: Sci alpinismo all'esordio, occhi su Murada figlia d'arte. 'Sudoku, fatica e litigate con papà-coach per vincere le Olimpiadi'. #ANSA facebook