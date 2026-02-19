Olimpiadi Murada fuori dal podio nella sprint di sci alpinismo Sfuma il sogno dell’Italcurling | eliminati dalla Svizzera – Le gare del 19 febbraio

Giulia Murada si ferma al quinto posto nella finale della sprint di sci alpinismo alle Olimpiadi del 19 febbraio. La causa è una prestazione sotto le aspettative, che non le permette di salire sul podio. La gara si è disputata in un percorso tecnico, con le condizioni della neve che hanno complicato le scelte strategiche. Murada ha mostrato determinazione, ma alla fine non è riuscita a conquistare la medaglia desiderata. La sua eliminazione rappresenta una delusione per l’Italia in questa disciplina.

Sfuma il sogno di una medaglia olimpica per Giulia Murada, che nella finale della gara sprint di sci alpinismo chiude al quinto posto. Vittoria della svizzera Marianne Fatton, medaglia d'argento per Emily Harrop. Bronzo alla spagnola Ana Alonso Rodriguez. L'azzurra si era qualificata come lucky loser, mentre era stata eliminata Alba De Silvestro. Murada è arrivata terza nella sua semifinale, dopo aver perso tempo nei cambi, ma viene ripescata come ultimo crono utile (3'12"43). Finisce con una sconfitta per 9-5 contro la Svizzera l'avventura dell'Italia maschile nel curling. Oggi pomeriggio le azzurre, già eliminate, sono impegnate per l'ultima partita con la Gran Bretagna, dopo aver costretto a una mano extra il Canada.