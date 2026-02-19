Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina si assegnano medaglie importanti, tra cui l’oro e il bronzo nell’hockey femminile. Le atlete si sfidano sul ghiaccio in partite che promettono emozioni forti, con alcune favorite pronte a conquistare il podio. La giornata si preannuncia intensa, con gare che coinvolgono squadre da tutto il mondo. Gli sportivi seguono con attenzione gli incontri, sperando di vedere le proprie nazionali salire sul podio. La competizione continua a tenere tutti col fiato sospeso.

Molti titoli olimpici in palio oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: si assegnano loro e il bronzo nell'hockey femminile. Medaglie anche nel pattinaggio e nello sciMedaglie e finaliSci acrobatico, salti uomini (finali), dalle 11.30 al Livigno Aerials & Moguls ParkSci alpinismo, sprint donne.🔗 Leggi su Milanotoday.it

