Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto hanno conquistato l’argento nella staffetta del pattinaggio di velocità ai Mondiali a Milano, segnando un risultato importante per il Trentino. La gara si è svolta sul ghiaccio di un impianto pieno di tifosi, che hanno sostenuto gli atleti dall’inizio alla fine. La squadra italiana ha mostrato grande determinazione, migliorando il proprio tempo rispetto alle prove precedenti. Oggi si aspettano nuovi appuntamenti e sfide sulla stessa pista, con molti atleti pronti a dare il massimo.

Dopo l'argento nello short track, il 19 febbraio porta il debutto olimpico dello sci alpinismo e otto titoli in palio. Il ghiaccio continua a sorridere al Trentino. Dopo l'oro conquistato martedì sera nell'inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità con i trentini Michele Malfatti e Andrea Giovannini, insieme al vicentino Davide Ghiotto, mercoledì è arrivato un altro squillo: argento nella staffetta 3.000 metri di short track con le trentine Chiara Betti e Arianna Sighel, affiancate da Arianna Fontana ed Elisa Confortola.Non solo medaglie. Nelle qualificazioni del team sprint di fondo, un cane lupo cecoslovacco ha invaso il rettilineo finale, correndo alle spalle delle atlete tra stupore e qualche attimo di tensione. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 19 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi giovedì 19 febbraio va in scena la sedicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26. 18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l'argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche. MILANO CORTINA | Sprint e staffetta mista, sci alpinismo tra scale e pendii. Le prime storiche medaglie alle Olimpiadi, ecco come funzionano le gare.