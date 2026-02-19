Olimpiadi Milano Cortina 2026 sequestrata bandiera UE a 12enne addetta sicurezza | Simbolo politico Fondazione | Ci scusiamo

Durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, un’addetta alla sicurezza ha sequestrato la bandiera dell’Unione Europea a un ragazzino di 12 anni all’ingresso dell’Arena di Santa Giulia. La donna ha spiegato che il gesto era motivato dal simbolo considerato politico. La Fondazione organizzatrice si è scusata per l’accaduto, spiegando di non voler creare tensioni. L’incidente si è verificato prima della semifinale di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Svezia, terminata con un risultato di 5-0. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti.

All’ingresso dell’Arena di Santa Giulia, poco prima che si disputasse la semifinale femminile di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Svezia (conclusasi con un 5-0), un ragazzino sarebbe stato fermato da un’addetta alla sicurezza con l’accusa di aver provato a introdurre un “simbolo politico” non co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, sequestrata bandiera UE a 12enne, addetta sicurezza: “Simbolo politico”, Fondazione: “Ci scusiamo” Gaffe all’Arena di Santa Giulia, sequestrata bandiera Ue a un 12enne: “È un simbolo politico”. Poi le scuseUn addetto alla sicurezza dell’Arena di Santa Giulia sequestra una bandiera dell’UE a un bambino di 12 anni, sostenendo che rappresenta un simbolo politico. Olimpiadi, bandiera della UE sequestrata a un 12enne: arrivano le scuse degli organizzatoriUn’addetta alla sicurezza ha sequestrato la bandiera dell’Unione Europea a un ragazzino di 12 anni, causando polemiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 19 febbraio; Italiani in gara domani 14 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (20 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, venerdì 20 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero ... oasport.it Il Mattino. . Dove vivere a piedi l’esperienza di #MilanoCortina2026 Ecco tutti gli eventi dedicati al pubblico per le Olimpiadi Invernali a Milano #ilmattino #milanocortina2026 #olimpiadiinvernali facebook Un Day13 ricco di appuntamenti per gli azzurri tra finali da non perdere e sfide decisive! Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com