Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari giovedì 19 febbraio tv streaming calendario italiani in gara

Il 19 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con la sedicesima giornata di gare. Oggi si sfidano atleti in sei discipline diverse, tra cui lo sci alpino e il curling. L’Italia spera di migliorare il suo medagliere, già ricco di 9 ori e 12 bronzi. Le competizioni si svolgono in vari impianti e sono trasmesse in diretta tv e streaming. Gli italiani seguono con attenzione le prove dei loro rappresentanti, pronti a sostenere i loro atleti in questa giornata intensa.

Oggi giovedì 19 febbraio va in scena la sedicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sei titoli e l'Italia cercherà di essere ancora protagonista, con l'intento di difendere il secondo posto nel medagliere e di rimpinguare il proprio bottino, che al momento annovera 9 ori, 5 argenti, 12 bronzi (ventisei allori complessivi, ora si punta a raggiungere quota 30). Daniele Di Stefano potrebbe stupire sui 1500 metri di speed skating: l'azzurro riuscirà a inventarsi una magia da outsider sul ghiaccio di Milano dopo i grandi trionfi ottenuti da Francesca Lollobrigida e dall'inseguimento a squadre maschile? Da seguire con grandissima attenzione il debutto ai Giochi dello sci alpinismo: spazio alle sprint, il Bel Paese può sognare in grande con Giulia Murada, ma attenzione anche a Michele Boscacci e Alba De Silvestro.