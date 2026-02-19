Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 19 febbraio

L’Italia spera in medaglie alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo che lo sci alpinismo ha debuttato questa mattina. La finale sprint femminile si è disputata alle 13.55, portando le prime occasioni di medaglia per gli atleti italiani. La partecipazione di campionesse come Sara Pellegrini e Nadir Maguet ha attirato l’attenzione, puntando a migliorare i risultati ottenuti finora. Le aspettative crescono, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni gara. La sfida continua con nuove gare in programma questa sera.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (19 FEBBRAIO). SCI ALPINISMO . Ore 13.55: finale sprint femminile Questo sport fa il suo debutto alle Olimpiadi. L’Italia si è battuta tanto per inserirlo, ma negli ultimi anni ha perso radicalmente posizioni nelle gerarchie internazionali. Eppure esiste la possibilità di ottenere subito una medaglia al primo tentativo. La francese Emily Harrop parte una spanna rispetto a tutte le altre. Poi un terzetto di atlete a giocarsi i rimanenti posti sul podio, tra cui la nostra Giulia Murada. La classe 1998 dovrà vedersela con l’altra francese Margot Ravinel e con la svizzera Marianne Fatton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 19 febbraio Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 8 febbraioL’Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più. Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 9 febbraioQuesta mattina si sono aperte le gare di combinata a squadre maschile di sci alpino, prima prova delle speranze italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina 2026, ripercorriamo la storia incredibile della nazionale giamaicana di bob Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gabry Ponte farà ballare l'Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Italiani in gara domani 14 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 19 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi giovedì 19 febbraio va in scena la sedicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... oasport.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: curling alle 9, in serata Gutmann nel pattinaggioGiorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 19 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it 18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l’argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche:rec x.com MILANO CORTINA | Sprint e staffetta mista, sci alpinismo tra scale e pendii. Le prime storiche medaglie alle Olimpiadi, ecco come funzionano le gare. #ANSA facebook