Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | gli orari di oggi TV streaming e azzurri in gara

Il 19 febbraio, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano in scena diverse gare che assegnano medaglie. Gli atleti italiani scendono in pista in varie discipline, tra cui sci e pattinaggio, cercando di conquistare punti preziosi. Le competizioni si svolgono in diversi orari e vengono trasmesse in diretta su TV e streaming. Gli appassionati possono seguire l’azione anche tramite le piattaforme digitali ufficiali. Oggi, il focus rimane sulle performance degli azzurri, pronti a sorprendere il pubblico internazionale.

Nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio, il programma di Milano.Cortina 2026 ci offre numerose discipline che assegneranno medaglie. Va avanti il torneo di curling maschile e si disputeranno diverse gare decisive per gli atleti italiani. La copertura televisiva e in streaming è vasta. dalle ore del mattino fino a tarda sera si alternano eventi trasmessi dai canali Rai, Eurosport, DAZN, Discovery+, HBO Max, ai quali si aggiunge anche la piattaforma di Rai Play. La programmazione è pensata per soddisfare chi vuole seguire tutte le gare, soprattutto quelle che vedono protagonisti gli Azzurri. La giornata olimpica di giovedì 19 febbraio è caratterizzata da un calendario molto denso.