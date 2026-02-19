Olimpiadi Milano-Cortina 2026 aerials rinviati | cosa è successo e il nuovo programma

Le gare di aerials alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono state posticipate a causa di forti nevicate a Livigno. La neve abbondante ha reso difficile preparare le piste e garantire la sicurezza degli atleti. Gli organizzatori hanno deciso di spostare le prove previste, che erano programmate per questa settimana. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo sul campo, che ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi di pulizia e consolidamento. La nuova data delle competizioni sarà comunicata prossimamente.

Le gare di aerials, una delle discipline più spettacolari dello sci freestyle, sono state rinviate a causa delle abbondanti nevicate che hanno colpito la località lombarda di Livigno. Gli organizzatori di Milano-Cortina hanno segnalato condizioni atmosferiche troppo difficili e potenzialmente pericolose per atleti e pubblico: la neve caduta in maniera intensa e persistente ha reso insicura la pista di salto e le aree di atterraggio, con visibilità ridotta e accumuli di neve sul percorso. Per questo motivo le qualificazioni e le finali sono state riprogrammate su nuove date e orari. Il motivo principale del rinvio delle gare di aerials è stato il forte maltempo e le abbondanti nevicate nei giorni precedenti a Livigno, nota località alpina che ospita le prove di freestyle degli eventi olimpici.🔗 Leggi su Sportface.it

Rinviate le gare di aerials alle Olimpiadi: cos’è successo a Livigno e il nuovo programmaLe gare di aerials alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state rinviate a causa delle intense nevicate che hanno colpito Livigno.

Leggi anche: Slittino, rinviati i doppi a Lake Placid: cosa è successo e come cambia il programma

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.