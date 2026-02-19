Olimpiadi | Jole Galli punta a una medaglia sulle nevi di casa

Domani, venerdì 20 febbraio 2026, Jole Galli va a caccia di una medaglia sulle nevi di casa: a Livigno, infatti, va in scena la prova dello skicross femminile che assegnerà il titolo olimpico dei Giochi di Milano-Cortina.Le medaglieQuella dello skicross femminile è soltanto una delle finali che.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Jole GalliLa Valtellina festeggia Jole Galli, che ha scritto pagine importanti della storia dello ski cross.

Jole Galli si conferma sul podio in Coppa del Mondo di skicross: grande forma in Val di Fassa, ora le OlimpiadiJole Galli si conferma al top in Coppa del Mondo di skicross.

Jole Galli e il sogno di una medaglia in casa a Milano Cortina: Non voglio avere rimpiantiL'azzurra di ski cross sarà in gara a Livigno, la sua città: Pressione? Sto cercando di gestirla ... adnkronos.com

Milano Cortina, Jole Galli e lo ski cross in casa: 'La mia gente mi gasa'Se per Maurizio Bormolini la gara di slalom gigante parallelo di snowboard è stata una delusione - compensata dalla gioia di diventare padre, con la nascita di Vittoria -, Jole Galli spera di non ... ansa.it

Jole Galli e il sogno di una medaglia in casa a Milano Cortina: “Non voglio avere rimpianti” x.com

Tv Ladina. . PEDIES #524 – 07/02/2026 Simone Deromedis e Jole Galli protagonisc de la garejèdes de Copa del Mond de Ski Cross ta Sèn Pelegrin. N gran lurier che à confermà Fascia desche lech per competizions de aut livel Vèrda la puntata entria chiò: h facebook