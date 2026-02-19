Olimpiadi 2026 Sala | A Milano palazzetto del ghiaccio

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che la città costruirà un nuovo palazzetto del ghiaccio per le Olimpiadi 2026. La decisione deriva dalla necessità di avere impianti moderni e funzionali per le discipline di hockey e pattinaggio di figura. La struttura sorgerà in un’area già destinata allo sviluppo sportivo, con una capienza prevista di circa 8.000 posti. Questa scelta mira a garantire un impianto di livello internazionale e a lasciare un’eredità duratura per lo sport locale. La realizzazione inizierà entro la fine dell’anno.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia che la città avrà una struttura per ospitare le gare di hockey e pattinaggio di figura. “La via della Fiera ci appare la più logica perché in tempi rapidi ha preparato gli impianti olimpici. Il presidente di Fondazione Fiera si è convinto che questo è un buon investimento per loro. I primi due anni sono due anni di start up, poi si può fare reddito dando la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di pattinare tutto l’anno. Il progetto sarà in due fasi, la prima provvisoria in uno degli spazi di fiera, il secondo la costruzione di un palazzetto del ghiaccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

