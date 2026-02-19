Olimpiadi 2026 | programma di domani venerdì 20 febbraio Orari tv ordine delle gare
Il programma di domani, venerdì 20 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede sette gare, tra cui lo skicross femminile e l’halfpipe maschile di sci freestyle. Questi eventi porteranno nuove medaglie e attirano molta attenzione tra gli appassionati. In programma anche le competizioni di biathlon, speed skating e short track, con atleti pronti a sfidarsi per il podio. Le gare si svolgeranno in diversi impianti, e le telecamere seguiranno ogni momento di questa giornata piena di emozioni.
Domani, venerdì 20 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli dello skicross femminile, degli aerials maschili e dell’halfpipe maschile di sci freestyle, della 15 km mass start maschile di biathlon, dei 1500 metri femminili di speed skating, e della staffetta 5000 metri maschile e dei 1500 metri femminili di short track. Oltre alle finali in programma, si disputeranno le semifinali femminili e la finale per il bronzo maschile di curling, si concluderanno le prove cronometrate del bob a 4 maschile ed inizierà la gara del bob a 2 femminile, e si disputeranno le semifinali dell’hockey su ghiaccio maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
