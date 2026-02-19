Il programma di domani, venerdì 20 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede sette gare, tra cui lo skicross femminile e l’halfpipe maschile di sci freestyle. Questi eventi porteranno nuove medaglie e attirano molta attenzione tra gli appassionati. In programma anche le competizioni di biathlon, speed skating e short track, con atleti pronti a sfidarsi per il podio. Le gare si svolgeranno in diversi impianti, e le telecamere seguiranno ogni momento di questa giornata piena di emozioni.

Domani, venerdì 20 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli dello skicross femminile, degli aerials maschili e dell’halfpipe maschile di sci freestyle, della 15 km mass start maschile di biathlon, dei 1500 metri femminili di speed skating, e della staffetta 5000 metri maschile e dei 1500 metri femminili di short track. Oltre alle finali in programma, si disputeranno le semifinali femminili e la finale per il bronzo maschile di curling, si concluderanno le prove cronometrate del bob a 4 maschile ed inizierà la gara del bob a 2 femminile, e si disputeranno le semifinali dell’hockey su ghiaccio maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026: programma di domani (venerdì 20 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Olimpiadi 2026: il programma di domani (venerdì 13 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, venerdì 13 febbraio, sono in programma diverse gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (20 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareVenerdì 20 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 assegnano sette medaglie, tra cui i titoli di skicross femminile e biathlon maschile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.