Olimpiadi 2026 l’Italia del curling maschile fuori dalle semifinali | Rammaricati

L’Italia del curling maschile si ferma ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver perso contro la Svizzera. La sconfitta, arrivata nell’ultimo incontro del girone, deriva dalla forza della squadra elvetica, imbattuta da inizio torneo. Gli azzurri hanno combattuto con impegno, ma non sono riusciti a superare la squadra favorita. La delusione si fa sentire tra gli atleti italiani, che speravano di avanzare alle semifinali. Ora, si chiudono i giochi per il curling maschile, lasciando spazio alle altre discipline.
Fuori non senza rimpianti dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. All' Italia maschile di curling non riesce l'impresa di superare la Svizzera, finora imbattuta nel torneo e a questo punto favorita d'obbligo per la vittoria finale, nell'ultimo match del round robin. Il punteggio di 9-5 condanna la squadra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che manca quindi l'accesso alle semifinale. Con le donne già eliminate da giorni, si spengono definitivamente i riflettori del Cortina Curling Olympic Stadium sul Team Italia. Resta, e non è poco, il bronzo conquistato dalla coppia ConstantiniMosaner, ancora sul podio olimpico nel doppio misto a quattro anni dal mitico oro di Pechino, ma resta soprattutto l'interesse crescente per uno sport che conta nel nostro Paese circa 400 tesserati e che, dopo gli ottimi dati di ascolto in tv e il seguito del pubblico sugli spalti, punta ad allargare ulteriormente il proprio bacino.
