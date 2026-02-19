Olimpiadi 2026 il programma di oggi 19 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli
Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia spera in nuovi successi. La causa è il tentativo degli atleti azzurri di avanzare nelle competizioni di curling, dove il team maschile affronta la Svizzera. La sfida si svolge nel pomeriggio e i tifosi italiani seguono con attenzione gli aggiornamenti in diretta. Otto le medaglie in palio, tra cui spicca la gara di oggi che potrebbe regalare una qualificazione significativa. Gli appassionati possono guardare l’evento in TV o online, mentre gli atleti cercano di conquistare un posto tra i migliori.
Sono otto i titoli in palio oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ancora azzurri in gara, con il Curling al maschile che cerca l’ingresso alle semifinali nel match contro la Svizzera già qualificata. Attesa per le finali dell’hockey femminile. Il programma di oggi 19 febbraio, orari e italiani in gara. Curling: 09:05: Round robin uomini 12; Svizzera- Italia. 14:05: Round robin donne 12; Italia -Gran Bretagna. 19:05: Semifinale uomini.. Pattinaggio di figura – 19:00: Individuale donne programma libero?( Gutmann ). Sci freestyle: 10:30: Qualificazioni freeski halfpipe uomini;. 11:30: Finale aerials uomini?. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fuori programma divertente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un meraviglioso cane, di nome Nazgul (sono i nove servitori più potenti e temuti di Sauron nel Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien), ha dribblato sorveglianza e metal detector e si è presentat facebook
