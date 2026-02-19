Verona ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un evento che celebra la fine dei Giochi con spettacoli di musica e danza. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori, trasformando piazza Bra in un grande palcoscenico. Le luci si accenderanno sulla scena per sottolineare il successo delle competizioni sportive e l’armonia tra le diverse discipline. La serata promette emozioni e un momento di festa condivisa, prima di salutare ufficialmente questa edizione dei Giochi.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra musica e danza Verona è pronta ad accendersi per chiudere i Giochi dell’armonia in bellezza. La città da sempre associata a Romeo e Giulietta, ospiterà domenica l’atto finale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina all’interno dell’antica Arena romana, dove circa 1.500 atleti celebreranno le loro imprese percorrendo poco più di un’ora di auto da Milano e tra le due e le quattro ore dalle sei località di montagna. Sono Giochi ‘diffusi’ ma la voglia di esserci resta comunque tanta a coronamento di oltre due settimane di passione e colore, tra gioie e dolori, trionfi e cadute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, cerimonia di chiusura a Verona: dall’armonia alla bellezza

Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026L'articolo esplora i dettagli della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dalla musica di Mariah Carey all'eleganza di Giorgio Armani, passando per la partecipazione di Matilda De Angelis.

Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina (all'Arena di Verona)Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori.

Olimpiadi Milano-Cortina, la cerimonia di inaugurazione vista dall'elicottero della polizia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.