Olimpiadi 2026 Brignone firma autografi al Fan Village a Milano

Federica Brignone ha firmato autografi al Fan Village di Milano, in occasione delle Olimpiadi 2026. La causa di questa visita è la partecipazione dell'atleta alle gare invernali che si svolgono in città. La sciatrice ha incontrato numerosi tifosi, regalando sorrisi e autografi, attirando grandi folle nel cuore di Piazza del Cannone davanti al Castello Sforzesco. La sua presenza ha reso speciale l’evento, che ha visto anche altre celebrità sportive partecipare alle attività previste. La giornata si conclude con molte foto ricordo tra fan e campionessa.

Federica Brignone protagonista al Fan Village delle Olimpiadi invernali in Piazza del Cannone all'esterno del Castello Sforzesco a Milano. La sciatrice valdostana, doppia medaglia d'oro in Super G e in Slalom gigante a Milano Cortina, ha incontrato gli appassionati, concedendo autografi e foto ai tifosi.