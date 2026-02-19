Oggi le libertà spaventano la politica | intervista a Filomena Gallo Associazione Luca Coscioni

Filomena Gallo afferma che le libertà spaventano la politica, una frase che riflette le tensioni attuali sui diritti civili. La sua intervista arriva in vista del ventennale della morte di Luca Coscioni, avvenuta il 20 febbraio, figura chiave per la tutela della libertà di ricerca. Gallo sottolinea le sfide di oggi, come le leggi che limitano la libertà di scelta e le pressioni sui ricercatori. La commemorazione di domani ricorda il suo impegno, mentre il dibattito pubblico si accende su questi temi.

Domani, venerdì 20 febbraio, saranno vent’anni esatti dalla morte di Luca Coscioni, figura simbolo della lotta per affermare la libertà di ricerca scientifica. Economista, ricercatore e politico, presidente dei Radicali Italiani dal 2001 al 2006, Coscioni aveva 38 anni quando ci lasciò: da più di dieci combatteva contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), ma la malattia non gli aveva impedito di portare avanti l’impegno civile. Anzi, lo aveva portato a trasformare la sua esperienza personale in una causa politica, dalla ricerca sulle cellule staminali alla fecondazione assistita fino al diritto all’autodeterminazione nel fine vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

