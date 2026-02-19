Ocriculum Ad 168 il vino è protagonista dell’edizione 2026 | il dettaglio degli eventi

L’edizione 2026 di “Ocriculum Ad 168” si terrà dal 29 al 31 maggio, portando il vino al centro della scena. L’associazione culturale Ocriculum ha annunciato un calendario ricco di eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni locali, con particolare attenzione alle degustazioni e alle visite alle cantine storiche. Durante i tre giorni, i visitatori potranno scoprire le produzioni vinicole della zona e partecipare a workshop tematici. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio enologico dell’area e a coinvolgere appassionati e turisti.

Si svolgerà dal 29 al 31 maggio l'edizione 2026 di "Ocricolum Ad 168". L'associazione culturale Ocriculum ha presentato il programma annuale di eventi di valorizzazione e promozione del territorio otricolano. La 13esima edizione vedrà protagonista il vino e la sua intera filiera, rifacendosi alle Odi di Orazio (I,37,1). "Dalla pianta di vite dal cui legno si ricavava il bastone del comando dei centurioni, fino agli acini d'uva, al mosto, al vino e all'aceto – si legge in un comunicato dell'associazione - In tutte le sue fasi di lavorazione, questa filiera era fondamentale già prima dei romani, la cui cultura vinicola però ha conquistato l'intero Mediterraneo.