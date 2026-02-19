Occhio | innovazione terapeutica ero migliorare i risultati clinici delle patologie maculari

Per la prima volta, una nuova terapia ha dimostrato di migliorare i risultati clinici nelle patologie maculari. Questo progresso arriva in un momento in cui le malattie della retina sono in aumento e diventano sempre più croniche. Le strutture sanitarie devono ora rivedere i loro percorsi di cura per affrontare questa sfida. L’obiettivo è garantire un accesso più equo alle cure e ridurre le complicanze legate a queste patologie. La sfida è rendere i trattamenti più efficaci e accessibili per tutti i pazienti.

A fronte dell'aumento delle patologie maculari e della loro crescente cronicità, il sistema sanitario è chiamato a riorganizzare i percorsi di cura per garantire sostenibilità, equità di accesso e migliori risultati clinici. È questo il messaggio emerso dal simposio dedicato all'innovazione nelle malattie della macula, tenutosi a Cernobbio nell'ambito della Cernobbio School 2026 promossa da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bayer e la media partnership di Mondosanità, Eurocomunicazione, Askanews ed Espansione Tv. L'attuale organizzazione dell'assistenza per le maculopatie nasce in un contesto sanitario molto diverso da quello odierno.