Nzola voglia di riscatto al Sassuolo | I primi messaggi? A Laurientè

Mbala Nzola ha scelto il Sassuolo dopo una stagione difficile a Pisa. La causa principale è stata la ricerca di un ambiente più stabile e motivante. Nzola ha già mandato alcuni messaggi ai compagni, come Laurienté, per rafforzare il legame di squadra. Arrivato in neroverde durante il mercato invernale, l’attaccante spera di risollevare le sue prestazioni e contribuire alla salvezza del club. La sua voglia di riscatto si fa sentire, mentre si prepara a scendere in campo con la nuova maglia.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Un ambiente tranquillo". Che magari lo rigenererà dopo una prima metà di stagione, a Pisa, non priva di alti e bassi e di qualche polemica che lo hanno portato dalla città toscana a Sassuolo, in cosa ad una finestra invernale che ha visto Mbala Nzola approdare in neroverde a surrogare Walid Cheddira, nel frattempo ceduto al Lecce. Ironia della sorte, il centravanti angolano al Sassuolo aveva segnato in occasione della gara di andata tra il Sassuolo e i nerazzurri – suo il primo dei quattro gol che chiusero la sfida sul 2-2 – e già da domani sera rincorrerà, insieme al suo primo gol in neroverde, anche il suo secondo stagionale al Mapei Stadium.