NXT 17.022026 Fuori controllo

Il 17 febbraio 2026 a Orlando, il Capitol Wrestling Center ospita una serata intensa di NXT. Joe Hendry, campione in carica, si prepara a sfidare Ricky Saints in un match molto atteso. Ethan Page mette in palio il titolo North American contro Shiloh Hill, mentre quattro wrestler si contendono i prossimi avversari per i titoli di coppia in un incontro a quattro vie. La serata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con i fan pronti a scoprire cosa accadrà sul ring.

Benvenuti all’analisi di NXT, in onda dal Capitol Wrestling Center di Orlando, Florida. Una puntata che promette scintille con il campione NXT Joe Hendry faccia a faccia con Ricky Saints, Ethan Page che difende il titolo North American contro Shiloh Hill e un fatal four-way per determinare i prossimi sfidanti ai titoli di coppia. Lo show inizia immediatamente con l’ingresso di Lola Vice e Kelani Jordan per il primo match, ma La Vice non ha intenzione di aspettare: attacca La Jordan sulla rampa con una serie di calci di Tae Kwon Do prima ancora che suoni la campana. Lola Vice vs Kelani Jordan (3,5 5) Match sorprendentemente duro e fisico, costruito interamente sulla mano infortunata di Lola Vice. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 17.02.2026 Fuori controllo

Leggi anche: NXT 03.02.2026 E il nuovo campione è…

Leggi anche: NXT 10.02.2026 Mr. Stone non ha pace

Triple H 's ego is out of control!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.