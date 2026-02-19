Un bambino di nove anni nel Regno Unito ha subito un intervento innovativo per allungare le gambe, causato da una malformazione ossea. Per la prima volta, è stato utilizzato un chiodo magnetico, che permette di allungare l’osso senza dover ricorrere a tecniche invasive o traumi importanti. Il dispositivo, attivato da un magnete esterno, ha già mostrato risultati promettenti. Questa tecnica apre nuove possibilità per i trattamenti ortopedici nei bambini con problemi di crescita ossea. La sperimentazione prosegue per valutare i benefici a lungo termine.

Un Bambino nel Regno Unito Inaugura una Nuova Era nell’Allungamento Osseo con un Chiodo Magnetico. Un bambino di nove anni nel Regno Unito è il primo ad aver beneficiato di un intervento rivoluzionario per l’allungamento delle gambe, grazie all’utilizzo di un chiodo telescopico attivato da un magnete. La procedura, eseguita presso l’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool, ha permesso al giovane paziente, affetto da una rara malformazione ossea, di guadagnare tre centimetri alla lunghezza della gamba destra, migliorando significativamente la sua mobilità e prospettive di sviluppo. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nel trattamento di deformità congenite, offrendo un’alternativa meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni: un nuovo ‘caso Pelicot’ nel Regno UnitoUn caso di grave violenza sessuale emerge nel Regno Unito, coinvolgendo Philip Young, 49 anni, accusato di aver drogato e abusato della ex moglie Joanne insieme ad altri cinque uomini per un periodo di oltre 13 anni.

Nasce un nuovo movimento politico nel Regno Unito per i moderati Nel Regno Unito nasce un nuovo movimento politico di centro chiamato Prosper UK.

