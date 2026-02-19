I caregiver della Toscana hanno accolto con soddisfazione l’approvazione dei nuovi Lea, approvati dalla Regione il 19 febbraio 2026. La delibera aggiorna i servizi sanitari offerti, ma i gruppi di assistenza sottolineano che alcune criticità rimangono irrisolte. In particolare, segnalano ancora carenze nell’assistenza domiciliare e nel supporto psicologico. La loro presenza quotidiana permette di capire meglio quali aree necessitano di interventi più mirati. Tuttavia, non si sentono ancora pienamente ascoltati dalle istituzioni.

Pisa, 19 febbraio 2026 - Le associazioni e i gruppi di caregiver del territorio accolgono con favore l’approvazione della recente delibera regionale riguardante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, un passaggio che viene recepito come un passo avanti fondamentale per rispondere a istanze portate avanti con determinazione nei mesi scorsi. "Si tratta di un traguardo che non è solo burocratico ma profondamente umano, poiché tocca da vicino la quotidianità di migliaia di famiglie impegnate nell'assistenza e nella cura dei propri cari. Esprimiamo soddisfazione, in particolare, per l’introduzione della scarpa per il piede diabetico tra i dispositivi erogabili, una misura che riconosce finalmente l’importanza della prevenzione in patologie croniche così diffuse e invalidanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi Lea in Toscana, i caregivers: "Siamo soddisfatti ma restano lacune urgenti"

