Durante gli ultimi test, Haas ha introdotto nuovi flap anteriori, evidenziando un miglioramento nel design del tirante dei bargeboard. Questi aggiornamenti puntano a ottimizzare il flusso d’aria davanti alla monoposto, riducendo la resistenza e aumentando la stabilità in curva. La modifica si concentra su un dettaglio concreto: il nuovo posizionamento dei flap, che permette un migliore controllo dell’aria intorno alle ruote anteriori. La squadra ha già programmato ulteriori prove per verificare l’efficacia di questa innovazione in pista.

La ultima fase di test ha evidenziato aggiornamenti significativi nell’area anteriore della vettura, con interventi mirati a migliorare l’aerodinamica durante il lavoro di squadra. Le modifiche si concentrano su una delle superfici più sensibili alla gestione dei flussi: l’ala anteriore, insieme al sistema di bargeboard, e su dettagli minuti capaci di incidere sul comportamento complessivo della vettura. Il mainplane e la porzione esterna dell’ala restano invariati, conservando il profilo distintivo che identifica Haas tra i concorrenti. I flap mobili presentano invece un profilo completamente ridisegnato, con una zona centrale più pronunciata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nuovi flap anteriori Haas: il tirante dei bargeboard ottimizza l'aerodinamica

