Nuovi camici piombati in corsia Protezione mirata dalle radiazioni

L’ospedale Apuane di Massa ha distribuito nuovi camici piombati alle infermiere e ai tecnici delle unità di Radiologia e Cardiologia interventistica. Questa misura mira a ridurre l’esposizione alle radiazioni durante le procedure più delicate. Le divise, più robuste e protettive, sono state consegnate questa settimana e già utilizzate in sala. La direzione sanitaria ha deciso di aggiornare l’equipaggiamento dopo aver valutato le recenti normative sulla sicurezza del personale. Le operatrici hanno accolto con soddisfazione questa novità, che aumenta la protezione sul campo.

Un'azione importante, finalizzata alla protezione individuale delle professioniste sanitarie che operano nel servizio di Radiologia e Cardiologia interventistica dell' ospedale Apuane di Massa. E' quella recentemente introdotta grazie all'acquisto di camici piombati di ultima generazione, specificatamente progettati per le operatrici di sesso femminile, in grado di offrire una protezione mirata della regione ascellare e mammaria, aree particolarmente sensibili all'esposizione cumulativa nel tempo alle radiazioni ionizzanti. "L'introduzione di questo DPI (dispositivo di protezione individuale) - spiega Roberto Tavarini, coordinatore dei tecnici sanitari di radiologia medica di Ospedale Territorio e Interventistica della Zona Apuane - è un importante passo in avanti in termini di tutela della salute degli operatori e di attenzione alla sicurezza sul lavoro".