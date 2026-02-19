Nuovi box a Vigna Clara e un gioiello architettonico al Fleming Roma nord punta sui mercati

Il mercato di Ponte Milvio a Vigna Clara ha riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione, causati dal bisogno di migliorare gli spazi e attrarre più clienti. Sono stati realizzati nuovi box moderni e funzionali che sostituiscono le vecchie strutture, portando un’aria di novità nel quartiere. La rinnovata area si inserisce in un progetto più ampio di rilancio dei mercati rionali di Roma nord, con l’obiettivo di offrire servizi più efficienti e un’atmosfera più vivace. La riapertura ha già attirato molti residenti e commercianti locali.

Pubblicati i bandi per l’assegnazione dei posteggi in piazza Diodati e Monteleone di Spoleto. Il municipio XV: “Così ridiamo a spazi importanti dignità e regole certe” Roma nord punta sui mercati rionali. Tra i primi ad essere rilanciati c’è stato quello di Ponte Milvio: nuova sala polifunzionale al centro, intorno il riassetto dei box dopo la pubblicazione del bando per le nuove assegnazioni che ha portato vitalità tra le mura di via Riano. In periferia invece è sparito il mercato sul salitone di Prima Porta, ormai vuoto e semi abbandonato dagli operatori, è confluito in quello di Labaro. Attività aperte il martedì ed il sabato su largo Nimis.🔗 Leggi su Romatoday.it

