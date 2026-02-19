Nella notte, il bar ‘Il Brigante’ in centro è stato nuovamente preso di mira da un atto di vandalismo. La causa sembra essere un tentativo di furto andato storto, che ha lasciato danni alle vetrine e all’ingresso del locale. Questa è la seconda volta in poche settimane che il locale subisce un episodio simile, creando preoccupazione tra i proprietari e i residenti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e mettere fine a questa sequenza di atti vandalici.

Non si ferma il vandalismo e la drammatica e inammissibile ‘moda’, se vogliamo chiamarla così, dei furti a Camaiore. E i residenti iniziano ad essere davvero stufi di questa mancanza di sicurezza. Stavolta è stato preso di mira l’altra notte il bar "Il Brigante" nel centro storico della città, lo stesso che era stato chiuso di recente dopo un’aggressione. La porta a vetri del locale è stata distrutta con un tombino divelto dalla piazza XXIX Maggio. "Basta, questa situazione deve finire", e il coro unanime dei cittadini sgomenti, dei residenti del centro, dei commercianti e delle famiglie che non accettano un’inerzia, da parte delle istituzioni, così lunga e impotente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova spaccata notturna. A essere preso di mira il bar ‘Il Brigante’ in centro

