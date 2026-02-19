A causa della richiesta di spazi per studenti fuori sede, il Comune di Firenze apre una nuova residenza alle Cascine. La struttura, situata in un edificio di due piani vicino all’ex Central Park, ospiterà 35 studenti. L’iniziativa mira a offrire alloggi più vicini alle università e ridurre le difficoltà di trovare una sistemazione temporanea. Il progetto coinvolge l’amministrazione comunale, che si occuperà della gestione e della sistemazione degli ambienti. I lavori di ristrutturazione sono già in corso e si prevedono a breve termini di consegna.

di Antonio Passanese FIRENZE Un nuovo studentato da trentacinque posti letto sorgerà a Firenze, in una palazzina a due piani nei pressi dell’ex Central Park, la storica discoteca che per anni ha animato le notti cittadine. L’annuncio è arrivato ieri dalla sindaca Sara Funaro, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico, come ulteriore tassello delle politiche abitative rivolte agli studenti. L’edificio individuato si trova in via del Fosso Macinante, alle porte del Parco delle Cascine, ed è di proprietà comunale: si tratta dell’ex Medicina dello Sport, una struttura di circa 900 metri quadrati che in passato è stata utilizzata anche come dormitorio per i lavoratori impegnati nei cantieri della tramvia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova residenza alle Cascine. Sarà gestita dal Comune e ospiterà 35 fuori sede

