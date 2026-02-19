Nuova ondata di maltempo sul casertano | in arrivo pioggia e vento forte

Una nuova ondata di maltempo ha colpito il casertano a causa di un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Questa massa di aria ha portato pioggia intensa e raffiche di vento che hanno già causato disagi nelle strade e cadute di alberi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta, prevedendo un ulteriore peggioramento nel pomeriggio con rovesci più frequenti e raffiche più forti. Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Temporali a partire dalle 16 di oggi. Previsto anche mare agitato: in allerta le località della fascia costiera Nuova allerta meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania. Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci. In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato. Dalle 16 di oggi, giovedì 19 febbraio, alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutta la Campania, si prevedono "precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale.

Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina: piogge, temporali e vento forte nel weekendUn nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina.

Confermata la nuova ondata di maltempo: sono in arrivo pioggia e neveÈ stata confermata una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni di pioggia e neve in diverse aree.

