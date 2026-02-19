Nuova assenza in blocco degli autisti caos trasporti in Puglia | saltano altre 132 corse dei bus Sudest
Per l’ennesima volta, le assenze collettive degli autisti hanno causato il blocco di 132 corse dei bus delle Ferrovie Sudest in Puglia. Questa volta, la protesta ha coinvolto un numero maggiore di conducenti, creando disagi in diverse zone della regione. I passeggeri si sono ritrovati senza mezzi pubblici, costretti a trovare alternative di emergenza. La situazione si ripete, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità del servizio di trasporto locale. La protesta continua a mettere sotto pressione il sistema di mobilità pugliese.
È successo di nuovo: 132 corse soppresse nella giornata di oggi per le assenze in blocco e l’ammutinamento degli autisti dei bus delle Ferrovie Sudest. È ancora caos trasporti in Puglia. Martedì scorso, per la concomitante e improvvisa assenza di circa una sessantina di autisti dei bus delle Ferrovie Sud Est, furono cancellate oltre 330 corse in tutta la Puglia generando enormi disagi ai pendolari. Migliaia di persone non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro, tanti anche gli studenti rimasti a piedi. Coinvolte tutte le province da Bari a Lecce: quasi l'intera platea di autisti assenti avrebbe presentato il certificato di malattia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Nuova assenza in blocco degli autisti, caos trasporti in Puglia: saltano 132 corse dei bus SudestGli autisti delle Ferrovie Sudest hanno deciso di non salire sui mezzi, provocando la cancellazione di 132 corse in Puglia.
Autisti dei bus in malattia, saltano in Puglia oltre 330 corse di Ferrovie del Sud Est: è caosPerché molti autisti dei bus delle Ferrovie del Sud Est sono in malattia, più di 330 corse sono state cancellate in Puglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ammissione terza media 2026: i 4 motivi che possono bloccare l'accesso all'esame.
Nuova assenza in blocco degli autisti, caos trasporti in Puglia: saltano 132 corse dei bus SudestÈ successo di nuovo: 132 corse soppresse nella giornata di oggi per le assenze in blocco e l’ammutinamento degli autisti dei bus delle ... msn.com
La politica potrebbe generare benefici per la salute crescenti nel tempo, con decine di migliaia di anni di vita in buona salute in più. Entro il 2075 potrebbe garantire circa 88.000 anni di vita sana aggiuntivi rispetto all’assenza di una nuova legge. facebook
Sono in tanti a volere che, tra qualche settimana, scoppi nuovamente un conflitto tra Israele e Hamas; perché per alcune forze politiche rappresenta una imperdibile occasione di diffusione di un messaggio di protesta e antagonismo, anche fuori dal proprio ele x.com