Nuova assenza in blocco degli autisti caos trasporti in Puglia | saltano 132 corse dei bus Sudest

È successo di nuovo: 132 corse soppresse nella giornata di oggi per le assenze in blocco e l’ammutinamento degli autisti dei bus delle Ferrovie Sudest. È ancora caos trasporti in Puglia. Martedì scorso, per la concomitante e improvvisa assenza di circa una sessantina di autisti dei bus delle Ferrovie Sud Est, furono cancellate oltre 330 corse in tutta la Puglia generando enormi disagi ai pendolari. Migliaia di persone non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro, tanti anche gli studenti rimasti a piedi. Coinvolte tutte le province da Bari a Lecce: quasi l'intera platea di autisti assenti avrebbe presentato il certificato di malattia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

