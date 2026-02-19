Notte prima degli esami diventa 3.0 | Vaporidis passa il testimone Ferilli è la temutissima prof

Vaporidis prende il posto di Ferilli, che interpreta la severa insegnante, in una nuova versione di “Notte prima degli esami”. La causa è il desiderio di aggiornare il film cult del 2006, portando sullo schermo un volto più giovane e fresco, in grado di attirare un pubblico nuovo. La scena si svolge in una scuola moderna, dove gli studenti affrontano le prove con un mix di ansia e determinazione. La nuova interpretazione mira a catturare l’attenzione di chi ricorda la versione originale, mantenendo vivo il fascino della storia.

Dal 19 marzo arriva al cinema l'evoluzione del film cult del 2006. Nuovi attori e una nuova storia per una notte prima degli esami che non è più la stessa di 20 anni fa. Non tutte le notti prima degli esami sono uguali, specialmente a distanza di generazioni. Così anche "Notte prima degli esami" film cult del 2006 si rinnova e, vent'anni dopo, si evolve in "3.0". Il prossimo 19 marzo, infatti, la nuova avventura di un gruppo di liceali alla vigilia della maturità arriva al cinema nel film "Notte prima degli esami 3.0". Lo scorso 17 febbraio, presso il Cinema Sivori di Genova, è avvenuto il passaggio di testimone tra Nicola Vaporidis e Tommaso Cassissa, nuovo protagonista di questo capitolo.

Notte prima degli esami: svelati il titolo ufficiale e la trama del nuovo filmIl nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita il 19 marzo, si intitola ufficialmente e porta una trama inedita, perché l’autore ha deciso di dedicarsi solo alla sceneggiatura.

