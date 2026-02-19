Nonostante la grave malattia Corona torna con l’ultima puntata di Falsissimo | si prevede una strage
Fabrizio Corona torna in televisione con l’ultima puntata di Falsissimo, nonostante la sua grave malattia. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di molti, anche perché si vocifera che questa potrebbe essere l’ultima apparizione pubblica. Corona ha deciso di partecipare nonostante i rischi, portando con sé un messaggio forte ai fan. La puntata andrà in onda questa sera, mentre i follower attendono con curiosità cosa dirà e come si presenterà. La sua scelta sorprende ancora una volta molti osservatori.
Tra ricoveri ospedalieri, battaglie legali e canali social oscurati, Fabrizio Corona continua a occupare la scena mediatica. Nelle ultime settimane il suo nome è tornato al centro dell’attenzione non solo per le condizioni di salute dichiarate pubblicamente, ma anche per lo scontro aperto con Mediaset e alcuni dei suoi volti più noti. E ora, con il canale YouTube riattivato, l’ex re dei paparazzi è pronto a rilanciare con una nuova puntata di Falsissimo che promette scintille. Niente può fermare Corona: ecco quando uscirà la nuova puntata di Falsissimo. Dopo la rimozione avvenuta a fine gennaio a seguito di uno strike per violazione del copyright, il profilo YouTube di Fabrizio Corona è tornato online dal 19 febbraio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Fabrizio Corona e Falsissimo "spariti" da Instagram dopo la puntata ripubblicata nonostante l'ordinanzaFabrizio Corona e Falsissimo sono scomparsi da Instagram.
Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: “Rimetto la puntata con cose gravi”Fabrizio Corona torna a far parlare di sé dopo il blocco delle sue puntate.
Fabrizio Corona dall’ultima puntata di Falsissimo #falsissimo #fabriziocorona
Fabrizio Corona parla della malattia che lo tiene ricoverato in ospedale: cosa è successo all'ex re dei paparazzi?Fabrizio Corona parla della malattia che lo ha portato in ospedale: infezione grave che non riesce a curare e ricoveri ripetuti, ma non si ferma. alfemminile.com
Tragedia per Fabrizio Corona, ha una grave malattia: rischia di non guarire, ecco la confessione shockFabrizio Corona è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica, ma stavolta non per il suo Falsissimo: è gravemente malato. donnapop.it
