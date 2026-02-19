Non ve ne siete accorti ma con OpenClaw OpenAI ha appena ucciso ChatGpt

OpenAI Assorbe OpenClaw: La Svolta che Potrebbe Aver Ucciso ChatGPT. Un colpo di scena nel mondo dell’intelligenza artificiale: OpenAI ha acquisito OpenClaw, un progetto open-source che prometteva di rivoluzionare il concetto stesso di assistente virtuale. L’operazione, avvenuta a febbraio 2026, segna un passaggio cruciale dallo sviluppo di chatbot conversazionali all’era degli agenti autonomi capaci di agire concretamente nel mondo digitale, e potrebbe aver decretato la fine del predominio di ChatGPT come lo conosciamo. Dalle Righe di Codice alla Concorrenza Diretta: La Nascita di OpenClaw. La storia di OpenClaw inizia come un esperimento personale di Peter Steinberger, un esperto con tredici anni di esperienza nella gestione aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Non ve ne siete accorti, ma con OpenClaw OpenAI ha appena ucciso ChatGptIl creatore di OpenClaw entra in OpenAI per sviluppare agenti per tutti? Non proprio ... msn.com

Hojlund è immarcabile: anche ieri è stato decisivo, anche se (forse) non ve ne siete accortiNapoli-Roma finisce in parità ma lascia segnali importanti. Anche senza segnare, il centravanti azzurro è stato decisivo nell'economia della gara. napolicalciolive.com

OpenAI assume il fondatore di #OpenClaw: gli #agentiAI diventano centrali per il futuro di #ChatGPT. Innovazione e rischi aperti. @OpenAI x.com

Clamoroso! OpenAI assume Peter Steinberger, sviluppatore di OpenClaw, l'app per agenti autonomi diventata virale in poche ore L’app in questione è un agente/assistente IA personale in grado di per eseguire azioni sui servizi online al posto dell’utente; il si facebook