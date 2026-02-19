Non solo la Juventus il dirigente sbotta | Arbitro vergognoso vogliono favorire l’Inter

Da calcionews24.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dirigente della Juventus ha criticato duramente l’arbitro durante la partita contro l’Inter, accusandolo di aver favorito i nerazzurri. La causa di questa reazione è stata una decisione contestata che ha influenzato il risultato finale. L’episodio ha scatenato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, che parlano di un arbitraggio poco obiettivo. La vicenda si è aggiunta alle tensioni già alte tra le due squadre, rendendo il confronto ancora più acceso e discusso. La partita ha lasciato molti temi aperti tra i commentatori.

Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Milan Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz e ‘salva’ Maignan dopo la papera. Sorride l’Inter in classifica, ecco com’è andata Moviola Milan Como: gol annullato ai lariani, rosso per Allegri, Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

non solo la juventus il dirigente sbotta arbitro vergognoso vogliono favorire l8217inter
© Calcionews24.com - Non solo la Juventus, il dirigente sbotta: “Arbitro vergognoso, vogliono favorire l’Inter”

Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a KaluluAlessandro Bastoni ha scatenato polemiche nel calcio italiano dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia e aver esultato con troppa foga, ingannando l’arbitro La Penna.

Leggi anche: Juventus, caso David: Gatti sbotta e risponde sui social “Solo rumore”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter Juve e non solo, gli altri 'derby' nel mondo; Boga, il racconto devastante: Non mangiavo, due mesi a casa da solo. La Juve una benedizione; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato; Non solo Inter e Juve nei club con più marcatori diversi in stagione: quante sorprese nella classifica di Serie A.

non solo la juventusElkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve: non è solo per il rosso a Kalulu, vuole garanzieJohn Elkann ha telefonato al presidente della FIGC Gravina dopo Inter-Juventus per far sentire la sua voce dopo gli errori arbitrali e l'ammonizione di ... fanpage.it

Il Quinto Elemento - Inter-Juventus, battaglia a San Siro: i bianconeri chiamati a reagire tra difficoltà e ingiustizie, serve velocità e non soloInter-Juventus, battaglia a San Siro: i bianconeri chiamati a reagire tra difficoltà e ingiustizie Inter-Juventus è sempre una guerra sportiva, ma questa volta per la ... tuttojuve.com