Non solo Bouledogue francesi e Carlini | a rischio di patologie legate alla brachicefalia anche Boxer Cavalier King e molte altre razze

Non solo Carlini e Bouledogue francesi: sono almeno 12 le razze di cani brachicefali che rischiano le patologie legate alla sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree secondo un nuovo studio della scuola veterinaria dell'Università di Cambridge.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cani e problemi respiratori, le 12 razze a rischio dal pechinese al boxerCani come il pechinese e il boxer sono più soggetti a difficoltà respiratorie, spesso a causa di caratteristiche anatomiche specifiche.

Galimberti: “La scuola sviluppa solo un tipo di intelligenza, quella logico-matematica. Ma ne esistono molte altre”Secondo Galimberti, il sistema scolastico si concentra principalmente sull’intelligenza logico-matematica, trascurando altre forme di intelligenza come quelle artistiche ed emotive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Regno Unito: studio Cambridge rivela le nuove razze canine a rischio respiratorio; Cani, salute a rischio per la Boas: la malattia che minaccia 12 razze; I gatti dei VIP italiani: da Chiara Ferragni a Ilary Blasi.

I Bouledogue Francesi nascono senza coda? Perché la selezione genetica ha voluto la coda mozzata in questa razzaIl Bouledogue Francese è un cane di piccola taglia selezionato in modo da esasperare tratti come occhi grandi e muso schiacciato, tipici dei brachicefali. Si tratta di estremizzazioni morfologiche che ... fanpage.it

Che differenza c’è tra Bouledogue francese e Boston terrier: caratteristiche e analogie dei due cani dal muso schiacciatoBouledogue Francese e Boston Terrier si somigliano per il muso schiacciato e la taglia piccola, ma differiscono per struttura fisica, motivazioni e storia. msn.com

Più di 6MILA condividioni per il cavalier king in poche ore, è vergognoso... e OMAR! Anche lui è di razza, per sua sfortuna non è un cavalier king nè un barboncino, ma merita di essere condiviso ancora di più! Perché altrimenti n [...] x.com

Scuola Riflettori puntati sulla nostra allieva Eleonora, alle prese con un taglio a forbici su un Cavalier King: delicatezza, pazienza e rispetto assoluto del del cane. Tutto si può insegnare, tutto si può imparare… ma l’Amore no… Quello è nel cuore ed ogni n facebook