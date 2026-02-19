Non si accorge di lampeggianti e sirena e si schianta contro l’ambulanza | quattro feriti

Un'auto si è schiantata contro un'ambulanza questa mattina a Roncoferrato, in provincia di Mantova, perché il conducente non ha notato i lampeggianti e la sirena del veicolo di emergenza. L’incidente si è verificato lungo la strada principale, quando il veicolo ha attraversato un incrocio senza rallentare. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica e accertando le cause della mancata percezione del segnale acustico e luminoso. La strada è rimasta bloccata per alcune ore.

Roncofferrato (Mantova), 19 febbraio 2026 – Incidente nella mattina di oggi, giovedì 19 febbraio a Roncoferrato, in provincia di Mantova, con quattro persone coinvolte. Ad avere la peggio è stato un uomo di 63 anni che, alla guida della sua auto, è finito contro un'ambulanza della Croce Azzurra di Mantova. A bordo del mezzo di soccorso c'erano due donne e un uomo di 26, 38 e 52 anni. L’impatto . I veicoli stavano percorrendo la Sp 30, nella frazione Villa Garibaldi; lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Volta. Il veicolo d'emergenza, che si stava recando in un intervento di soccorso e aveva i n azione i lampeggianti e la sirena, è passato con il semaforo rosso; il 63enne, probabilmente non sentendo le sirene, ha proseguito la sua corsa, andando ad impattare violentemente contro il mezzo di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

