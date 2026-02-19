Non servirà più Rivoluzione Pos in Italia l’annuncio | le nuove regole

Una grande novità arriva in Italia: le nuove regole sui pagamenti con Pos cambiano tutto. Ora, i commercianti potranno eliminare i ricevute cartacei dopo aver registrato il pagamento, evitando inutili foglietti tra le mani dei clienti. Questa decisione riguarda soprattutto i negozi che adottano sistemi digitali più avanzati, riducendo anche sprechi di carta. La novità mira a semplificare le transazioni e a rendere più rapido il checkout. I clienti non riceveranno più i classici scontrini, mentre i negozianti si preparano a questa trasformazione.

Quante volte, dopo aver pagato con la carta, vi siete ritrovati con quel foglietto in mano e la solita domanda: “Lo tengo o lo butto?”. E quante volte al bar, in farmacia o dal professionista avete visto spuntare la ricevutina del Pos insieme allo scontrino, come se fossero gemelle inseparabili. Ecco, da marzo sta per arrivare una piccola rivoluzione silenziosa che cambia le abitudini di tutti: commercianti, professionisti e cittadini. Una di quelle novità che sembrano “tecniche”, ma poi finiscono per toccare la vita quotidiana e far scoppiare discussioni al bancone. Il colpo di scena: addio al foglietto del Pos (così come lo conoscevamo).🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Registratore di cassa collegato al Pos: le nuove regole dal 1° gennaio 2026A partire dal 1° gennaio 2026, la normativa impone a tutti gli esercenti di collegare i registratori di cassa telematici ai sistemi di pagamento elettronico (POS).

Fisco, addio alla ricevuta del Pos: le nuove regole sugli scontrini e cosa cambia per i pagamentiIl decreto Pnrr ha eliminato l'obbligo di conservare la ricevuta cartacea del Pos, una novità che cambia le regole sui pagamenti elettronici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.