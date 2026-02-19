Non desiderare più il partner durante e dopo la gravidanza | le cose da sapere

Paura. O forse un calo del desiderio. Oppure dipende dagli ormoni. Può accadere, durante la gravidanza o nel postpartum, di non desiderare più il partner. Si tratta di un fenomeno transitorio comune a diverse donne e tuttavia ci sono delle soluzioni, se lo si desidera, per tornare allo status quo ante, ovvero a prima del concepimento dal punto di vista della libido. Però c’è da premettere un dettaglio non di poco conto: quante volte, come e dove si hanno rapporti sessuali, è qualcosa che differisce da coppia a coppia. La quadra della situazione si deve trovare tra partner e di comune accordo, non ci sono regole valide per tutte e tutti in questo frangente. Perché non si desidera il partner durante la gravidanza. Come scrive My Family Birth Center, ci possono essere diverse ragioni alla base del calo della libido in gravidanza e nel postpartum (in particolare nei 40 giorni del cosiddetto puerperio, ovvero quelli in cui avvengono le perdite di sangue che vanno via via scemando): può trattarsi degli ormoni, della mancanza di sonno, del carico mentale eccessivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Gravidanza precoce: cose da sapere se sei incinta prima dei 18 anniLa gravidanza precoce è un tema delicato che richiede informazioni accurate e affidabili.

Why Athletes Have Harder Births & How to Down-Train Your Pelvic Floor for Fast Natural Labor

Argomenti discussi: Argentina. Sulla strada giusta; Costanza Miriano: Non desiderare la vita d'altri; Non è più così comune desiderare di avere un figlio maschio; Lo spazio che serve per i figli.

Non desiderare più il partner durante e dopo la gravidanza: le cose da saperePuò capitare, in gravidanza e nel postpartum, di non desiderare più il partner: cosa sapere sul fenomeno che riguarda molte donne. gravidanzaonline.it

Livorno 9 Boca e Tanoroute, ogni giorno sulla stessa strada La società Livorno 9 Boca desidera ringraziare con orgoglio il partner sponsor Tanoroute, una realtà solida e dinamica che opera sul territorio dal 2013. Con una flotta composta da 42 motrici - facebook.com facebook

La #FIR desidera ricordare ai propri utenti che l’unica piattaforma autorizzata alla vendita dei biglietti per gli eventi domestici e internazionali organizzati dalla FIR è il ticketing partner @TicketOneIT, accessibile all’indirizzo federugby.ticketone.it (1/2) x.com