Il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi ha ricevuto una diagnosi definitiva: le sue condizioni non permettono più di effettuare un trapianto. La decisione arriva dopo una visita diretta dei medici, che hanno valutato il quadro clinico in terapia intensiva. La disponibilità di un cuore nuovo, arrivata martedì sera, non è più utile, poiché il suo stato di salute si è aggravato troppo rapidamente. I medici hanno spiegato che l’intervento non sarebbe più sicuro né efficace. Ora, il bambino rimane sotto stretta osservazione.

Non c’è più speranza per il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi, vittima di un gravissimo errore medico: l’equipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti, dopo una visita “al letto del paziente” in terapia intensiva, ha chiuso le porte alla possibilità del trapianto di un cuore nuovo, di cui si era avuta la disponibilità nella serata di martedì. “ Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto” è la conclusione cui è giunto il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico, tutti riuniti all’Azienda ospedaliera dei Colli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Non c’è più speranza per il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi, “le condizioni non sono compatibili con un nuovo trapianto”

Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Valutazione Clinica Cruciale per il Bambino Ricoverato al Monaldi: Tra Speranza di un Nuovo Trapianto e Ipotesi di Cuore ArtificialeUn bambino ricoverato al Monaldi rischia di dover affrontare un nuovo trapianto o di ricevere un cuore artificiale, a causa di complicazioni che mettono a rischio la sua vita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.