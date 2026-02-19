Nomine la Uil Pensionati Umbria riconferma Leonardi | Questione Rsa da risolvere | liste d' attesa pesanti

Elisa Leonardi mantiene il suo incarico come segretaria generale della Uil Pensionati Umbria, confermata durante il 9° congresso regionale. La decisione deriva dalle richieste dei membri e dalla sua attività di rappresentanza, culminata nella gestione delle liste d’attesa nelle Rsa, problema che resta aperto. Durante l’evento, Leonardi ha sottolineato la necessità di risolvere rapidamente le criticità nelle strutture assistenziali. La riunione si è svolta all’Hotel Domus Pacis di Assisi, con la partecipazione di esponenti nazionali e locali del sindacato.

Eletta anche la segreteria al Congresso. "Piano sociosanitario fondamentale per risolvere le criticità e i bisogni di una popolazione sempre più anziana" E' stata confermata Elisa Leonardi alla guida della segreteria generale della Uil Pensionati dell'Umbria nel corso del 9° congresso della Uil Pensionati dell'Umbria, che si è svolto all'Hotel Domus Pacis di Assisi, con la presenza del segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, del segretario nazionale organizzativo UilP Pasquale Lucia e del segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari. Ospiti anche il segretario generale della Spi Cgil Umbria Andrea Farinelli, della Fnp Cisl Umbria Dario Bruschi e il consigliere regionale Andrea Romizi.