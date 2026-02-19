Nomine | Gaetano Romano nel gruppo di esperti su gestione sanguinamenti in sala robotica

Gaetano Romano, chirurgo dell’Unità di Chirurgia toracica dell’Aoup, ha ricevuto un incarico importante a causa della sua esperienza nella gestione dei sanguinamenti durante interventi robotici. È stato scelto come docente alla prima edizione di un corso internazionale organizzato dal Karl Landsteiner Institute di Vienna, dedicato alle tecniche di controllo delle emorragie in chirurgia toracica mininvasiva. Romano condividerà le sue conoscenze acquisite in sala operatoria, contribuendo a formare altri professionisti nel settore. L’evento si svolgerà a Vienna nel prossimo mese.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Gaetano Romano, chirurgo dell’Unità operativa di Chirurgia toracica dell’Aoup diretta da Marco Lucchi, è stato invitato come docente alla I edizione del corso internazionale organizzato dal Karl Landsteiner Institute di Vienna sulla gestione dei sanguinamenti intraoperatori in chirurgia toracica mininvasiva, portando l’esperienza clinica e scientifica maturata in Aoup nel campo della chirurgia robotica. In due sale operatorie dedicate alla simulazione su modelli animali e fisici ad alta fedeltà, con sistema robotico Da Vinci con doppia consolle, il dottor Romano ha effettuato formazione teorica e pratica sulla gestione di questa emergenza in sala, a riprova del ruolo di capofila svolto dal Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup in questi anni a livello europeo nel tutoraggio e nella didattica.🔗 Leggi su Lanazione.it

