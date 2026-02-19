No Rest for the Wicked sembra in arrivo su Nintendo Switch 2
“No Rest for the Wicked” potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch 2, secondo alcune indiscrezioni. La notizia ha fatto salire l’aspettativa tra i fan, che si preparano a giocare con il celebre titolo di Moon Studios sulla nuova console. La possibilità di vedere il gioco su Switch 2 alimenta le discussioni tra gli appassionati, desiderosi di scoprire come verrà adattato all’hardware più potente. La questione resta aperta, ma l’idea di giocare a “No Rest for the Wicked” sulla nuova piattaforma incuriosisce molti.
“No Rest for the Wicked” in Arrivo su Nintendo Switch 2: Cresce l’Attesa tra i Fan. L’entusiasmo è palpabile tra gli appassionati di videogiochi: “No Rest for the Wicked”, l’acclamato gioco di ruolo d’azione sviluppato da Moon Studios, potrebbe presto debuttare sulla prossima console Nintendo, la Switch 2. La possibilità, emersa a metà febbraio 2026 con la condivisione e successiva rimozione di un breve video del gioco in esecuzione sulla nuova piattaforma, alimenta le speculazioni su un annuncio ufficiale imminente. Un Video Virale e le Prime Reazioni. La scintilla che ha acceso l’attesa è stata una breve clip condivisa dal direttore creativo del gioco, Thomas Mahler, sulla piattaforma social X.🔗 Leggi su Ameve.eu
