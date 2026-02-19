Nimir trascina la Champions | 35 punti per il successo del Trento ora playoff con Varsavia

Nimir ha fatto la differenza nella vittoria del Trento in Champions League, segnando 35 punti. La squadra italiana ha battuto lo Ziraat Bankkart Ankara davanti al suo pubblico, chiudendo la fase a gironi con cinque vittorie e una sola sconfitta. La sua prestazione ha determinato il risultato finale e ha garantito ai Trentini l’accesso ai playoff, dove affronteranno Varsavia. La partita ha mostrato la grande forma del giocatore, che ha dominato in attacco e spinto la squadra verso il successo.

La serata di Champions League ha visto la Trentino Itas affrontare lo Ziraat Bankkart Ankara in casa, chiudendo la fase a gironi con una sconfitta in quattro set. In evidenza è stato **Nimir**, autore di **35 punti**, mentre per i dolomiti il contributo di **Faure** è stato di **20** punti. Nonostante il ko, Trento chiude al secondo posto e, per accedere ai playoff, dovrà superare lo scoglio del confronto di eliminazione diretta contro il **PGE Projekt Varsavia**. All'esordio il vantaggio è a favore degli ospiti, che si portano subito sull'1-4 grazie a una combinazione di gioco rapida e servizi efficaci.