Nevica nelle valli bergamasche Gli esperti | pericolo valanghe - Foto e video
Una forte nevicata ha colpito le valli bergamasche, causando disagi e preoccupazioni per le valanghe. La neve ha cominciato a cadere intensamente nella notte, arrivando a coprire le strade e i tetti, con accumuli che superano i 30 centimetri in alcune zone. Le autorità avvertono i residenti di prestare attenzione, soprattutto nelle aree montuose. Le previsioni indicano che la neve continuerà anche oggi, con fiocchi che scenderanno fino a 800 metri di altitudine. Nei prossimi giorni, il sole tornerà, portando temperature fino a 15 gradi in pianura.
LE PREVISIONI. Fiocchi anche a 800 metri. Sabato e domenica 22 febbraio torna il sole: fino a 15 gradi in pianura. Attenzione al pericolo valanghe. Dalle prime luci dell’alba di giovedì 19 febbraio, una copiosa nevicata sta interessando l’intero arco prealpino orobico fino a quote medio basse, generalmente oltre gli ottocento metri. E la forte intensità delle precipitazioni, a tratti, ha permesso anche ai fiocchi di sconfinare a quote leggermente inferiori. Ma è solo oltre i mille metri che il manto nevoso ha assunto spessori di tutto riguardo; sarà certamente interessante valutare gli accumuli a fine perturbazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Meteo: pericolo valanga e copiose nevicate nelle valli interne, forti raffiche di vento anche nella pianura TorineseLa neve abbondante e le valanghe nelle valli interne sono state causate da un'intensa perturbazione che ha portato anche venti molto forti nella pianura Torinese.
