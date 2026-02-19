Nevica in tutto il Trentino | attesi fino a 30 centimetri

Una perturbazione atlantica ha portato la neve in tutto il Trentino, provocando accumuli fino a 30 centimetri. La perturbazione ha causato nevicate a quote basse, anche oltre i 500 metri, sorprendendo i residenti. Da questa mattina presto, i fiocchi sono caduti a Trento e in altre zone, creando disagi alla circolazione e alle scuole. Le nevicate continuano e le autorità invitano alla prudenza. Le previsioni indicano che la perturbazione durerà ancora nelle prossime ore. I cittadini si preparano a eventuali ulteriori accumuli.

Lo comunica Meteotrentino sottolineando che nel corso della mattinata le nevicate tenderanno ad abbassarsi di quota e a intensificare fino a moderate o, a tratti, forti. Al mattino neve o neve mista a pioggia potrà quindi essere osservata anche in Valsugana e valle dell'Adige, con possibili accumuli di qualche centimetro in poco tempo. Oltre i 600-900 metri, durante le fasi più intense, potrà nevicare localmente con intensità pari o superiori a 5 centimetri all'ora ed entro il pomeriggio sera potranno registrarsi accumuli medi di 15-30 centimetri o più di neve. Anche la val di Fiemme, che in questi giorni ospita alcune gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, sarà interessata dal maltempo.