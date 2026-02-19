Nevica in tutto il Trentino | attesi fino a 30 centimetri

Una perturbazione atlantica ha portato neve in tutto il Trentino, causando accumuli fino a 30 centimetri. La neve è caduta principalmente tra i 500 e i 700 metri, ma in alcune zone più basse si sono registrati fiocchi già dalle prime ore del mattino. La città di Trento ha visto i primi fiocchi intorno alle 8, creando disagi alla circolazione e alle scuole. La neve continua a scendere, rendendo il panorama invernale ancora più suggestivo. Le autorità monitorano la situazione in attesa di eventuali interventi.

Lo comunica Meteotrentino sottolineando che nel corso della mattinata le nevicate tenderanno ad abbassarsi di quota e a intensificare fino a moderate o, a tratti, forti. Al mattino neve o neve mista a pioggia potrà quindi essere osservata anche in Valsugana e valle dell'Adige, con possibili accumuli di qualche centimetro in poco tempo. Oltre i 600-900 metri, durante le fasi più intense, potrà nevicare localmente con intensità pari o superiori a 5 centimetri all'ora ed entro il pomeriggio sera potranno registrarsi accumuli medi di 15-30 centimetri o più di neve. Anche la val di Fiemme, che in questi giorni ospita alcune gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, sarà interessata dal maltempo.