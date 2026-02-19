Neve a bassa quota in tutta la Valtellina | fiocchi fino al fondovalle disagi alla viabilità

La neve ha iniziato a cadere copiosa a bassa quota nella Valtellina, causando disagi alla circolazione. La causa principale è un fronte freddo proveniente dal nord che ha portato fiocchi anche nelle zone più basse, arrivando fino ai centri abitati. Strade scivolose e rallentamenti si sono verificati in diverse cittadine, con alcune strade chiuse temporaneamente. Le nevicate continuano a interessare la zona, creando un effetto visivo insolito nel paesaggio. Le autorità monitorano la situazione per gestire eventuali emergenze.

Nevicata attesa in tutta la provincia di Sondrio: rallentamenti sulle principali arterie mentre proseguono gli appuntamenti olimpici tra Bormio e Livigno La neve è tornata, scendendo abbondante fino a bassa quota su gran parte della provincia di Sondrio sin dalle prime ore di oggi, giovedì 19 febbraio. La nevicata, prevista dai bollettini meteo, sta interessando sia il fondovalle sia le zone alpine, con accumuli in progressivo aumento e le prime ripercussioni sulla circolazione stradale, proprio mentre in Alta Valtellina sono in pieno svolgimento gli eventi olimpici. I fiocchi stanno imbiancando strade, centri abitati e versanti, regalando scenari suggestivi ma creando anche disagi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

É arrivata la neve: fiocchi bianchi fino a bassa quota tra novarese e VcoLa neve è arrivata come previsto e ha imbiancato diversi paesi tra il novarese e il Vco.

Meteo, torna la neve in Trentino: da stasera fiocchi anche a bassa quotaQuesta sera in Trentino torna la neve.

